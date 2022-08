Tempo segue estável nesta sexta-feira em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A máxima não deve ultrapassar dos 20ºC nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), os ventos transportarão bastante umidade do oceano e, por conta disso, o céu fica com muita nebulosidade na Região Metropolitana de Curitiba e litoral. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe também previsão de chuviscos ocasionais para as regiões citadas.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto meteorológico, nos Campos Gerais, centro-sul e norte pioneiro haverá a presença de nuvens também, mas o sol deve predominar ao longo do dia. Já no sudoeste, oeste e noroeste o céu fica limpo.

Apucarana, norte do Estado, registrará um dia ensolarado, sem previsão de chuva. As primeiras horas da manhã desta sexta-feira serão de temperaturas amenas, assim como no dia anterior.

continua após publicidade .

O Simepar indica que, na Cidade Alta, a mínima será de 10ºC. A máxima, por sua vez, não deve ultrapassar dos 20ºC.

Região

A sexta-feira será estável em Jandaia do Sul. Conforme a previsão, o sol irá predominar sobre o município, fator que ajuda na elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 18ºC, enquanto a mínima é de 5ºC.

O sol predomina em Ivaiporã também. As temperaturas previstas são: 6ºC e 19ºC.



Siga o TNOnline no Google News