Tempo segue estável nesta quinta-feira em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Não há previsão de chuva para esta quinta-feira (17)

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que não há expectativa de mudanças significativas nas condições do tempo em relação ao dia anterior, sendo assim, a massa de ar seco que atua sobre o estado mantém a quinta-feira (17) estável. Com isso, temperaturas elevadas continuam sendo esperadas, além de baixos índices de umidade relativa do ar que ainda devem ser registrados, principalmente no período de maior aquecimento.

continua após publicidade .

Apucarana, por exemplo, fica com o tempo firme nesta quinta. O município amanheceu ensolarado e deve se manter assim ao longo do dia.

Por conta da presença do sol, as temperaturas sofrem rápida alteração. Ao amanhecer, os termômetros obtiveram a mínima de 15ºC. Já a máxima deve chegar à casa dos 28ºC.

continua após publicidade .

De acordo com a previsão do Simepar, o tempo fica estável na Cidade Alta e região até o próxima semana. A partir de terça-feira (22) é possível que pancadas de chuva voltem a ocorrer.

Siga o TNOnline no Google News