Tempo segue estável nesta quinta-feira (23) em Apucarana

Segundo o Simepar, não existe possibilidade de chuva na Cidade Alta nesta quinta-feira (23)

Na quinta-feira (23), a instabilidade atmosférica segue atuando nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina, com pancadas de chuva isoladas e algumas descargas elétricas. Nas demais regiões, o tempo permanece estável com nebulosidade variável.

E, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esse é o caso de Apucarana, município da região Norte do Estado. A quinta-feira será de tempo firme na Cidade Alta, com predomínio do sol durante quase todo o dia.

Por conta da presença do sol, as temperaturas apresentam elevação. Entre o Noroeste e o Norte do Paraná, os termômetros devem registrar valores próximos dos 30ºC.

Apucarana, por exemplo, a mínima obtida foi de 16ºC. Já a máxima deve chegar aos 27ºC.

Região

O tempo se apresenta estável em Jandaia do Sul também. Conforme o Simepar, o sol predomina na maior parte do dia. A mínima prevista é de 14ºC e máxima de 28ºC.

Em Ivaiporã, o sol pode surgir entre nuvens em alguns períodos, mas não existe possibilidade de chuva. A respeito das temperaturas, o município registra mínima de 13ºC, já a máxima é de 27ºC.