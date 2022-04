Da Redação

Tempo segue estável nesta quarta-feira em Apucarana

O tempo segue estável nesta quarta-feira (20) em Apucarana e região. Sendo assim, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não são previstas pancadas de chuva no município.

Ainda conforme o Simepar, a quarta-feira será típica de outono, pois, ao amanhecer, a Cidade Alta deve registrar temperaturas amenas, com mínima de 15ºC. Já durante a tarde, os termômetros chegarão à casa dos 26ºC.

Por conta das temperaturas baixas, haverá presença de nevoeiros entre o sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. Nas praias, a nebulosidade fica bastante variável durante o dia.

À tarde, o sol aparece em todos os setores, com temperaturas mais elevadas no oeste, noroeste e no norte pioneiro. Durante a noite pode garoar na região da serra do Mar.