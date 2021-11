Da Redação

Tempo segue estável nesta quarta-feira em Apucarana

A quarta-feira (24) segue estável na Cidade Alta. De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para o município.

Deve esquentar bastante em Apucarana. A máxima prevista é de 33º C. A mínima registrada foi de 18º C.

Nesta quarta-feira, a frente fria avança mais pelo mar do sul para o sudeste do país. No Paraná, os ventos principalmente no leste do estado, contribuem para o aumento de nebulosidade e uma diminuição média das temperaturas máximas no setor, se comparado ao início da semana. No interior do estado segue mais quente e abafado e sem chuvas.