Tempo segue estável nesta quarta-feira (07) em Apucarana

Apucarana deve contar com mais um dia de tempo firme, pelo menos é o que aponta a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O serviço meteorológico mostra que a quarta-feira, dia 7 de junho, será ensolarada e, por conta disso, o município não deve contar até mesmo com a presença de nuvens, como poderá ser observado em outras regiões do estado.

O instituto indica que o sol surge por volta das 7h da manhã. A luz do dia se "despede" em torno das 17h48, dando espaço ao anoitecer.

Em relação às temperaturas, os valores se apresentam um pouco acima do que foi registrado nos últimos dias.

Ao amanhecer, por volta das 5h, os termômetros obtiveram a mínima de 11ºC na Cidade Alta. Apesar disso, os números se elevam rapidamente devido à presença do sol.

Às 14h, a "Capital do Boné" deve registrar a máxima de 26ºC.

Previsão para o Paraná

O Simpar informa que nesta quarta-feira ainda pode garoar no litoral do Paraná, mas ao longo do dia o sol também aparece. Na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e centro-sul amanhece com presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros, que perdem força no período matutino. Demais setores continuam com pouca nebulosidade, com temperaturas mais elevadas à tarde entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro.

