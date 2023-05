Tempo segue estável em todas as regiões do Paraná, diz Simepar

Da Redação

A estabilidade atmosférica predomina sobre o PR

Na quinta-feira (24) o tempo segue estável em todas as regiões do Paraná. Não há formação de nuvens de chuva, dia ensolarado e o destaque é amplitude térmica, com temperaturas baixas/amenas no amanhecer e mais elevadas à tarde. Ainda amanheceu com nevoeiros e/ou nuvens baixas entre o leste e o centro-sul do Estado, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade .

Em Apucarana, a temperatura ao amanhecer foi de 15ºC e a máxima deve chegar aos 25ºC.

Condições do Tempo 48h

Até a sexta-feira, a estabilidade atmosférica predomina sobre o Paraná. No amanhecer, fica com muitas nuvens entre a região central e o leste do Estado, com nevoeiros, mas, ainda pela manhã, o sol passa a predominar sobre esses setores. No interior, o tempo segue estável e ensolarado. Temperaturas continuam elevadas no período da tarde, principalmente do oeste ao norte.

Siga o TNOnline no Google News