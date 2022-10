Tempo segue estável em Apucarana nesta terça-feira; confira

Da Redação

O tempo deve seguir estável na Cidade Alta até quinta-feira (27)

A estabilidade atmosférica segue predominando em grande parte das regiões paranaenses nesta terça-feira (25), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Como vem ocorrendo nos últimos dias, o sol predomina no interior do Estado, deixando as temperaturas elevadas no decorrer da tarde. No leste, a circulação dos ventos mantém a nebulosidade variável, com o sol predominando entre nuvens na região.

Já no norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, o tempo se mantém firme. A Cidade Alta, por exemplo, amanheceu ensolarada nesta terça e deve seguir com o tempo estável ao decorrer do dia. Portanto, não existe possibilidade de chuva para o município.

Por conta da presença do sol, as temperaturas ficam elevadas em Apucarana. De acordo com a previsão do Simepar, a máxima prevista para a cidade é de 27ºC. A mínima obtida foi de 15ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, apenas entre a Serra do Mar e praias há condições favoráveis para chuviscos ocasionais.

