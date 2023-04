Tempo segue estável em Apucarana nesta quarta-feira, aponta Simepar

Da Redação

Em Apucarana, as temperaturas variam entre 16ºC e 29ºC

Nesta quarta-feira (11), os índices de instabilidade se elevam um pouco mais em relação à terça-feira nos setores noroeste, oeste e centro-oeste do Paraná. Com o rápido aquecimento diurno e o efeito orográfico, também conhecido como "chuvas de relevo", alguns núcleos de nuvens convectivos se desenvolvem e ocasionam chuva de curta duração acompanhados de trovoadas nesses setores do estado.

Nas demais regiões, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue firme, como em Apucarana, norte do estado.

Conforme o instituto meteorológico, o sol aparece nas primeiras horas da manhã sobre o município e deve predominar ao longo dia. Inclusive, por conta da presença dele, as temperaturas se elevam rapidamente na Cidade Alta.

Ao amanhecer, Apucarana registrou temperaturas amenas, obtendo mínima de 16ºC. No período da tarde, os valores devem chegar à casa dos 29ºC.

