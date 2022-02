Da Redação

Tempo segue abafado nesta terça-feira (15) em Apucarana

A terça-feira (15) será um dia quente e abafado na Cidade Alta. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista é de 30ºC. O município registrou 21ºC ao amanhecer.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, pode ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados no período da tarde. A precipitação acumulada é de 3.3 mm.

Nesta terça-feira, a frente fria avança em direção ao Sudeste do País. No Paraná a instabilidade segue elevada, mas principalmente entre o leste e o norte pioneiro. Na RMC/praias fica com muitas nuvens e não esquenta tanto, com chuvas ocasionais (fracas, no geral). Nos Campos Gerais e no norte as precipitações devem ser mais fortes entre a tarde e noite. No oeste, sudoeste e no sul paranaense o tempo fica estável.