Tempo segue abafado nesta sexta-feira; máxima chega aos 29ºC

Ao amanhecer, a Cidade Alta registrou temperaturas amenas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que, nesta sexta-feira (25), o céu segue com presença de muita nebulosidade, principalmente entre a região central e leste do Paraná, por conta dos ventos que sopram do oceano em direção ao continente. Isso faz com que a possibilidade de garoa ou chuva fraca ocasional aumente nesses setores.

Já na maior parte do interior, o sol predomina, com temperaturas amenas no amanhecer. Apucarana, norte do Estado, registrou mínima de 16ºC ao amanhecer desta sexta.

No entanto, conforme o Simepar, devido à presença do sol, as temperaturas se elavam ao decorrer do dia. Nas cidades localizadas no norte, noroeste, oeste e sudoeste, as temperaturas se aproximam ou ultrapassam dos 30ºC.

À tarde, os termômetros devem chegar à casa dos 29ºC na Cidade Alta, por exemplo.

