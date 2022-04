Da Redação

Tempo segue abafado nesta sexta-feira em Apucarana e região

O tempo continua abafado nesta sexta-feira (8) em Apucarana e região, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A Cidade Alta registrou 20ºC ao amanhecer. Já a máxima, conforme o instituto, deve ser de 30ºC.

Ainda de acordo com o Simepar, a instabilidade irá predominar no município, por conta disso, é possível que ocorram pancadas de chuva. A precipitação acumulada é de 3.0 mm.

A atmosfera na região do Paraná ainda mantém condições para formação de nuvens de chuva. Espera-se em relação à nebulosidade na região, um comportamento variável, embora com maior presença de nuvens na metade sul do estado. As temperaturas se elevam mais a partir do oeste e do norte, embora no leste também deva esquentar um pouco à tarde.