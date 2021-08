Tempo seco aumenta atendimentos na UPA de Apucarana; veja

Da Redação

Com o tempo seco, a baixa umidade relativa do ar exige cuidados com a saúde e gera alerta. Apucarana tem registrado índices abaixo dos 30% nos últimos dias, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), e a procura por consultas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Centro Infantil já aumentou 20%.

Na UPA, em dias normais, são em média 300 consultas, agora, com o tempo seco, a busca por atendimento já subiu 20%, e passou para 360. "A baixa umidade do traz sintomas como a tosse, desconforto para respirar, crises de asma, bronquite, coriza e obstrução das vias respiratórias e que se esse sintomas aparecerem um médico deve ser procurado imediatamente. É importante sempre procurar atendimento médico porque ele vai examinar e tratar os sintomas. Ainda mais em época de pandemia que estamos vivendo, a covid-19 é uma síndrome respiratória, então a coriza a dor na garganta pode ser confundida com a Covid -19", alerta o vice-presidente da Autarquia Municipal de saúde de Apucarana (AMS) Emídio Bachiega

Ainda de acordo com Emídio, o Centro Infantil também registra 20% de aumento na procura por atendimento, de 50 consultas por dia, agora são 60."As pessoas precisam se prevenir por conta da baixa umidade . Usando umidificador, soro e se manter hidratado durante o dia, essas dicas ajudam a superar essa fase do clima ruim que estamos passando", finaliza.

A umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80%, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

