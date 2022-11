Tempo instável persiste nesta quarta-feira em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Simepar aponta que chuvas ainda são previstas para esta quarta-feira

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a frente fria, que trouxe chuva para todo o Estado, ainda avança do Sul para o Sudeste do país nesta quarta-feira (23). O eixo mais instável desta frente fria, se afasta ao longo do dia. Contudo, entre porções do norte/nordeste e sul/leste do estado, ainda concentra mais nuvens e condições de algumas chuvas localizadas. Nas demais áreas, a nebulosidade diminui mais rápido, e as temperaturas no oeste e noroeste se elevam um pouco mais até tarde.

continua após publicidade .

Em Apucarana, norte do Paraná, as pancadas se iniciaram ainda na noite de segunda-feira (21) e prosseguiram até terça (22). E nesta quarta não é diferente: conforme o Simepar, existe 86% de probabilidade de ocorrência de chuva no município. A precipitação acumulada é de 3.1 mm.

As temperaturas devem variar entre 18ºC e 27ºC na Cidade Alta.

Siga o TNOnline no Google News