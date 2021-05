Tempo instável e temperaturas amenas marcam o domingo

Continua após publicidade

Neste domingo (30), o tempo segue instável ainda devido a passagem da frente fria pelo oceano, com previsão de acumulados de chuva expressivos em algumas regiões do Paraná. Há possibilidade pancadas de chuva moderada ao longo do dia na faixa central do estado, do noroeste até o litoral. Com o tempo mais instável, ocorre pouca variação de temperatura e a sensação de frio aumenta sobre o Estado.

Em Apucarana, chuva ao longo do dia. Mínima 17° e máxima de 27°.

Em Arapongas, céu nublado e pancadas de chuva. Mínima de 16° e máxima de 27°.

Em Ivaiporã, chuva durante todo o dia. A temperatura mínima é de 15° e a máxima não deve passar de 19° neste domingo.

Início da semana

A semana começa com tempo instável no Paraná. Ao longo do dia, há previsão de chuvas mais significativas concentradas na região norte, próximo da divisa com São Paulo. Ainda pode ocorrer chuva fraca nas regiões central e leste. Um ar mais seco e mais frio ingressa pelo Oeste, setor que pela manhã apresenta temperaturas mais baixas.