Tempo gelado e sol entre nuvens marca o sábado (17) em Apucarana

Apucarana, cidade localizada no norte do Paraná, se prepara para enfrentar um sábado com temperaturas baixas. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem variar entre 8°C e 18°C ao longo deste dia, 17 de junho. No entanto, a empresa Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, indica que a cidade poderá experimentar uma mínima ainda mais fria, chegando a atingir os 6°C.

Além do frio intenso, a Cidade Alta deve enfrentar ventos fortes, que influenciarão na sensação térmica. É importante ressaltar que o clima se manterá estável, sem previsão de chuvas. Apesar disso, o sol será parcialmente encoberto por nuvens ao longo deste sábado no município.

O Simepar ainda informa que um sistema de alta pressão atmosférica (massa de ar mais frio) vai avançar sobre a região Sul do Brasil, contribuindo para um resfriamento significativo. No Paraná, amanhece com baixas temperaturas, mas sem indicativos de geadas, pois a nebulosidade ainda se faz presente em vários setores entre a madrugada e manhã.

À tarde o sol aparece.

