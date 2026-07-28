Tempo firme e temperaturas em alta marcam a terça em Apucarana

Sem previsão de chuva, a Cidade Alta terá um dia de sol entre nuvens

A terça-feira (28) será marcada pelo tempo firme e pelo aumento das temperaturas em Apucarana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C, sem previsão de chuva ao longo do dia.

A umidade relativa do ar ficará entre 58% e 86%, enquanto os ventos sopram de nordeste a 14 km/h, com rajadas que podem atingir 40 km/h, principalmente durante a tarde.

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Em todo o Paraná, o principal destaque será o forte aquecimento, que deve elevar as temperaturas em todas as regiões. Além disso, a intensificação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai, o norte da Argentina e o Sul do Brasil manterá rajadas de vento persistentes, próximas de 50 km/h, especialmente na metade sul do estado.

Segundo o Simepar, a mudança no tempo começa apenas no fim da noite, quando áreas de instabilidade poderão provocar chuva nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná. Nas demais regiões, incluindo Apucarana e o Vale do Ivaí, o tempo permanece estável durante todo o dia.