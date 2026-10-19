Tempo firme e grande variação de temperatura marcam a segunda-feira (19) em Apucarana

Dia não tem previsão de chuva; temperaturas sobem à tarde, mas o tempo seco exige atenção com a hidratação, já que a umidade pode chegar a 37%

Os moradores de Apucarana (PR) iniciam a semana com o tempo estável e sem previsão de chuvas. De acordo com os dados do Simepar, esta segunda-feira (19) será de céu claro e com uma amplitude térmica considerável, começando com um clima mais frio e esquentando gradativamente até o meio da tarde.

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Nas primeiras horas do dia, a estação meteorológica registrou marcas mais baixas, com os termômetros na casa dos 11°C por volta das 6h da manhã e sensação térmica de 13°C. Com o nascer do sol, que ocorreu às 05h51, as temperaturas começaram a subir de forma constante.

Para a tarde, o clima fica agradável, e a temperatura máxima deve alcançar os 23°C, marca que se mantém estável entre as 13h e as 16h. Já no período da noite, após o pôr do sol previsto para as 18h32, os termômetros voltam a cair, fechando o dia na casa dos 15°C.

Atenção ao tempo seco

Um destaque da previsão para hoje é a ausência total de chuvas (0% de probabilidade). Com isso, a umidade relativa do ar sofre uma queda significativa durante as horas mais quentes do dia, oscilando entre a máxima de 61% e a mínima de 37%. A recomendação é manter a hidratação em dia.

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Os ventos sopram predominantemente da direção Sul (S), de forma leve, em torno de 7 km/h, mas podem apresentar rajadas de até 26 km/h ao longo da segunda-feira.