Tempo fecha e venta forte em Apucarana nesta sexta

Da Redação

O tempo fechou em Apucarana no final da tarde desta sexta-feira (11). Além de nuvens escuras no céu, o vento forte também chamou a atenção dos moradores. De acordo com o Simepar, o eixo da frente fria se desloca pelo Paraná, ou seja, a instabilidade atmosférica fica elevada em todas as regiões.

As pancadas de chuva com trovoadas e com condições para rajadas de vento fortes ocorrem preferencialmente a partir da tarde. Deve chover aproximadamente 11 milímetros em Apucarana.

Os institutos de meteorologia alertaram para a possibilidade de temporais no Paraná e Santa Catarina.