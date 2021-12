Da Redação

Tempo estável em Apucarana e região; veja a previsão

De acordo com o Simepar, o tempo apresenta-se estável no estado, com alguma nebulosidade em áreas mais ao sul, a partir da divisa com Santa Catarina. Em relação às temperaturas, valores médios mais elevados a noroeste, média de 25 °C, enquanto entre os setores sul e leste, as temperaturas são mais agradáveis, com média de 16 °C.

Em Apucarana e Arapongas, o domingo será de céu claro, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C.

Em Jandaia do Sul, mínima de 20°C e máxima de 33°.

Em Ivaiporã, mínima de 18°C e máxima de 31°C.