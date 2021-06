Tempo estável em Apucarana e região neste sábado

Continua após publicidade

O sábado (5) começa com tempo estável nas regiões paranaenses. Ao amanhecer, Apucarana e Arapongas registraram 17ºC e os termômetros devem registrar 27º C durante a tarde nas duas cidades e também em municípios da região, informou o Simepar.

Devido ao avanço de uma frente fria pelo Sul do País, as temperaturas se elevam no decorrer do dia e a tarde será de tempo abafado nas diversas regiões.

Nas regiões de divisa com Santa Catarina e fronteira com Paraguai e Argentina, a partir da noite há um aumento da instabilidade com algumas pancadas de chuvas isoladas.