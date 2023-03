Tempo deve seguir instável nesta sexta-feira (31) na região

Da Redação

Chuvas acontecem devido a uma instabilidade atmosférica

Nesta sexta-feira (31), a frente fria se afasta para o oceano, mas a instabilidade atmosférica segue presente sobre o Paraná. Áreas de chuva avançam do Paraguai e norte da Argentina em direção ao estado, atuando também entre as regiões oeste, sudoeste, centro-sul e toda a faixa ao norte do Paraná.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que em Apucarana, norte do estado, deve chegar ao longo deste dia. A previsão mostra que há 97% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 5.8 milímetros.

As pancadas devem ser registradas no período da tarde.

Ainda conforme o Simepar, a tarde será abafada em todos os setores paranaenses. Contudo, as maiores temperaturas devem ser obtidas na região noroeste do estado, como em Umuarama, por exemplo.

Lá, os termômetros devem chegar à casa dos 33ºC.

Já na Cidade Alta, os valores devem variar entre 17ºC e 30ºC.

