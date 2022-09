Tempo continua instável nesta quarta-feira em Apucarana e região

Da Redação

O Simepar informa que existe 96% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a instabilidade permanece sobre o Paraná nesta quarta-feira (14). Há previsão de chuvas já na madrugada entre as regiões do Estado. Em alguns setores as chuvas serão acompanhadas de trovoadas.

O norte do Paraná pode registrar chuva a qualquer momento do dia. Em Apucarana, por exemplo, o Simepar indica que pode chover o dia todo. A precipitação acumulada para o município é de 18.7 mm.

O tempo instável se deve à chegada de uma frente fria, e esse fenômeno faz com que as temperaturas caiam novamente. No último fim de semana, os termômetros registraram temperaturas próximas dos 30ºC na Cidade Alta. Mas, nesta quarta, a máxima não ultrapassa dos 19ºC.

A mínima obtida foi de 17ºC.

Região

Jandaia do Sul também terá um dia instável. O Climatempo indica uma precipitação acumulada de 25 mm para o município. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

As temperaturas devem variar entre 15ºC e 23ºC.



Ivaiporã, por sua vez, deve registar chuva significativa. Há uma precipitação acumulada de 30 mm. A mínima prevista é de 15ºC, enquanto a máxima é de 19ºC.

