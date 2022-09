Tempo continua estável em Apucarana neste domingo

Da Redação

Não existe previsão de chuva para este domingo

O tempo continua estável em Apucarana, norte do Paraná, neste domingo (11). Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será ensolarado na Cidade Alta.

Já a respeito das temperaturas, elas se mantém agradáveis. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 16ºC, e, ao decorrer do dia, deve obter a máxima de 27ºC, uma temperatura inferior às registradas nos dias anteriores.

Paraná

Neste domingo, a nebulosidade se mantém bastante concentrada entre o leste, Campos Gerais e centro-sul paranaense. Além disso, a instabilidade ganha força a partir do período da tarde, com novos eventos de chuva, especialmente nas regiões da metade sul do Estado, cenário este que deve continuar na segunda-feira. Na terça-feira chove em todas as regiões paranaenses. Acumulados de chuva podem ser significativos no decorrer deste período.

