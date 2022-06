Tempo continua chuvoso nesta quarta-feira em Apucarana

Da Redação

O mês de junho começa chuvoso em quase todos os setores do Paraná. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quarta-feira (1º) será marcada por uma quantidade significativa de chuva no estado.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto, isso ocorre por conta do comportamento dos ventos com fluxo de umidade e calor até as cidades paranaenses. Também é esperado uma elevação mais significativa das temperaturas ao Norte, devido uma presença do sol na região.

Apucarana, no entanto, terá mais um dia de tempo instável. A Cidade Alta deve amanhecer sob nuvens e pode registrar pancadas de chuva, com precipitação acumulada de 9.4 mm, ao decorrer desta quarta-feira. O Simepar informa que há 95% de possibilidade disso acontecer no município.

continua após publicidade .

Em relação ao dia anterior, as temperaturas devem subir um pouco mais. A mínima prevista para a cidade é de 14ºC e a máxima de 23ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve registrar chuva nesta terça-feira, com uma precipitação acumulada de 35 mm. Os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

continua após publicidade .

Em Ivaiporã, pode chover a qualquer momento e a precipitação é de 20 mm. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 11ºC e máxima de 18ºC. Também existe a possibilidade de chuva no município, com uma precipitação de 20 mm.