Temperaturas seguem baixas neste fim de semana em Apucarana

O Simepar mostra que não há previsão de chuva em Apucarana

Os termômetros continuam registrando temperaturas amenas neste fim de semana em Apucarana, cidade do norte do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, os valores mais baixos são registrados ao amanhecer e anoitecer.

Neste sábado (20), entre as 6h e 7h da manhã, a Cidade Alta registrou a mínima de 12ºC. No entanto, por conta do predomínio do sol, os valores vão se ampliando ao decorrer do dia e a máxima chega aos 24ºC.

Inclusive, as temperaturas registram seu ápice por volta das 15h. A partir de então, os números voltam a cair e, ao anoitecer, volta a esfriar na cidade.

Em relação ao tempo, o Simepar aponta que o sol pode ficar entre nuvens em alguns períodos do dia, em Apucarana. Apesar disso, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

O instituto meteorológico mostra que a instabilidade deve estar presente apenas no Rio Grande do Sul, norte da Argentina e Paraguai. Devido a isso, é possível que os municípios paranaenses situados na fronteira com a Argentina registrem chuva à noite.

Previsão para o domingo

No domingo (21), as temperaturas devem variar entre 13ºC e 24ºC em Apucarana. Diferente do dia anterior, o domingo será predominantemente nublado.

Isso se deve ao avanço da instabilidade sobre o Sul do Brasil. Chuva pode ser registrada entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul do Paraná neste dia. Chove em vários momentos, por isso as temperaturas seguem baixas em algumas cidades.

