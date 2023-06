Temperaturas se elevam em Apucarana após dias de frio intenso; confira

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que as temperaturas voltam a se elevar no estado após dias de frio intenso. Conforme o instituto, a amplitude térmica é pouca, mas já é o suficiente para manter o clima mais agradável.

O aumento das temperaturas poderá ser notado em Apucarana, norte do Paraná, nesta quarta-feira (21). Ao amanhecer, os termômetros registram a mínima de 12°C, valor superior ao que foi obtido nas primeiras horas da manhã dos dias anteriores.

Ainda conforme o órgão meteorológico, o dia promete ser ensolarado na Cidade Alta. A presença do sol contribui para o aquecimento diurno, fazendo com que o município obtenha uma máxima de 22°C.

O Simepar informa que algumas cidades do norte podem registrar temperaturas próximas dos 25°C. Espera-se alguma chuva mais ao oeste do Paraná entre a tarde e noite desta quarta, por conta de uma área de baixa pressão, com deslocamento para o sul do país.

