Temperaturas amenas e instabilidade: saiba como fica o tempo

O domingo de Natal deverá ser de tempo parcialmente nublado em Apucarana e região. Há também a previsão de algumas pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo o Simepar, muitas nuvens estão sobre o Paraná neste domingo de Natal, 25. Já há registro de chuvas isoladas entre as áreas mais ao norte e oeste do Estado, mas, por enquanto, com fraca intensidade.

A sensação de tempo abafado predomina nas demais regiões paranaenses e, aos poucos, a cobertura de nuvens aumenta nas próximas horas.

Em Apucarana, céu entre nuvens, com temperatura mínima de 18º C e máxima de 25º C. Podem ocorrer pancadas de chuva no decorrer do dia.

Em Arapongas, mínima de 18ºC e máxima de 26ºC. Podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do domingo.

