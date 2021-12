Da Redação

Temperatura deve subir e chegar a 33 graus em Apucarana

Ao amanhecer nesta segunda-feira (27), Apucarana registrou 20ºC, a temperatura deve subir e chegar a 33ºC, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar.

Há uma frente fria de fraca intensidade com deslocamento pelo Oceano na atura do sul do Brasil. No Paraná, as áreas a leste, concentram mais umidade na atmosfera e condições para o desenvolvimento de nuvens de chuva com trovoadas. Pode ocorrer também algum temporal localizado.

A noroeste, esquenta mais até o período da tarde, porém, de modo geral, faz calor no estado.