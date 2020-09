Temperatura de Apucarana e região deve subir neste domingo - TNOnline

Continua após publicidade

A temperatura deve subir neste domingo (9), de acordo com informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Em Apucarana e região, a temperatura deve variar entre 14 e 27°, além de começar a semana com tempo seco.

Já nesta segunda (10), em Apucarana e região, a temperatura continua oscilando e a mínima fica em torno de 14° e a máxima de 27°.

Com informações Simepar.