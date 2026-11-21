Falha técnica atinge a central na manhã deste sábado (21); população deve utilizar número de celular disponibilizado pelo 11º Batalhão

O telefone de emergência 193 do Corpo de Bombeiros de Apucarana está inoperante na manhã deste sábado (21). Para garantir que a população não fique desassistida durante a instabilidade técnica, o 11º Batalhão de Bombeiros Militar (11º BBM) disponibilizou um número de WhatsApp como canal provisório para o acionamento das equipes de socorro.

LEIA MAIS: Apucarana tem 4,2 mil unidades sem energia após temporal



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os moradores que precisarem registrar ocorrências e acionar emergências devem entrar em contato diretamente pelo número (43) 3202-5624. A corporação orienta que o atendimento por meio do aplicativo de mensagens será mantido de forma contínua até que a linha telefônica oficial seja totalmente restabelecida pelos técnicos responsáveis.

O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que a comunidade compartilhe a informação, evitando atrasos em eventuais atendimentos de urgência na cidade.