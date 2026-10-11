Telefone 193 do Corpo de Bombeiros de Apucarana está fora do ar; veja número alternativo
Corporação divulgou número de WhatsApp como canal alternativo para atendimento de emergências
O Corpo de Bombeiros de Apucarana (PR) informou, na tarde deste domingo (11), que a linha de emergência 193 está temporariamente fora do ar devido a problemas elétricos do Quartel. A instabilidade impede o recebimento de chamadas convencionais pela central.
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Enquanto o sistema não for restabelecido, a população deve acionar o socorro através de um número alternativo via aplicativo de mensagens.
Para relatar ocorrências, os moradores devem entrar em contato pelo WhatsApp: (43) 3202-5604.
A corporação reitera que o número deve ser utilizado estritamente para situações de emergência até que a linha 193 seja normalizada.