Técnico agrícola de Apucarana será cremado nesta terça (12)

O jovem, que trabalhava em Califórnia, sofreu ferimentos graves após capotar o carro na BR-376

O técnico agrícola de Apucarana, Luciano Pedroso da Luz, de 20 anos, que morreu na madrugada desta segunda-feira (11), após acidente de carro na BR-376, será cremado nesta terça-feira (12), às 14 horas, em Londrina.

Ele, que trabalhava em Califórnia, sofreu ferimentos graves após capotar o carro na BR-376, na altura do km 263, entre Califórnia e Marilândia do Sul. De acordo com informações colhidas no local, o veículo estava no meio de uma plantação de aveia.

Luciano era técnico agrícola e se formou no Colégio Agrícola. O jovem morava em Apucarana com o pai, pois a mãe reside fora do país. Ele também tem familiares em Marilândia do Sul, além de amigos que cultivou nas duas cidades e em Califórnia, onde trabalhava em uma empresa.

O velório ocorre nesta segunda (11), na Capela Central e o corpo será cremado nesta terça-feira (12), às 14 horas, no Crematorium Londrina.

