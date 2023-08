Técnicas apucaranenses mostram confiança para a fase final dos Jeps

Apucarana terá a presença de alunos/atletas de 12 colégios na fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que terá início nesta sexta-feira (04/08), com a solenidade de abertura ocorrendo às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão). São mais de 150 alunos apucaranenses inscritos na competição que será desenvolvida na categoria de 12 a 14 anos (masculino e feminino).

Com experiência de muitos anos nos Jeps, as professoras de Apucarana, Sônia Delgado Bueno, técnica de basquetebol masculino e feminino do Colégio Platão, e Marta Valentim, treinadora de handebol feminino do Colégio São José, disseram que a competição é muito difícil, mas mostram confiança em suas equipes.

-LEIA MAIS: Handebol feminino de Apucarana se destaca nos Jogos Abertos

“Mais uma vez teremos a honra de representar Apucarana nas duas categorias do basquetebol pela fase mais importante dos Jogos Escolares do Paraná. Treinamos, realizamos alguns amistosos e com certeza as nossas equipes mostrarão garra e disposição jogando em casa. É uma competição de alto nível com os melhores do estado e faremos de tudo para buscar boas colocações”, destaca a professora Sônia, do Colégio Platão, que tem vários títulos nas fases municipal e regional dos Jeps.

“Eu acredito que todos os times representarão muito bem o nosso município. A minha equipe se preparou para os Jeps participando da Maringá Cup e se classificando para a segunda fase juntamente com o time de handebol masculino do São José. Também fizemos vários amistosos e estamos confiantes em conseguir um bom resultado”, frisa a professora Marta, do Colégio São José.

A equipe de basquetebol feminino do Platão estreia na próxima segunda-feira (07), às 14h45, no ginásio do Serviço Social da Indústria (SESI), contra o Colégio Alfa, de Campo Mourão. Na terça-feira (08), às 10h30, no Ginásio Padre Mário Tésio do Colégio São José, o time de basquetebol masculino do Platão enfrenta o Positivo Master, de Ponta Grossa.

Já a equipe de handebol feminino do Colégio São José estreará neste domingo (06), às 15h30, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, frente ao Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, de Guarapuava.

O Colégio Platão também disputará as modalidades de badminton (m) e xadrez (m e f) e o São José participa ainda do atletismo (f), futsal (m e f), handebol (m), tênis (m), vôlei de praia (m e f) e voleibol (f).

Também disputam a fase final dos Jeps os colégios Evolução (xadrez-m), Mater Dei (atletismo m e f e xadrez-m), Nossa Senhora da Glória (tênis de mesa e voleibol-m), Alberto Santos Dumont (atletismo m e f), Padre José Canale (karatê-m), Nilo Cairo (karatê-f), Polivalente (atletismo-f, judô-m e karatê-m e f), Izidoro Luiz Cerávolo (atletismo-m, badminton-m e f e karatê-f), Tadashi Enomoto (atletismo m e f) e Godomá de Oliveira (karatê-m).

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

Outras estreias de Apucarana nas modalidades coletivas

FUTSAL

Dia 8 de agosto – Ginásio do Lagoão

15h30 – São José x Nossa Senhora das Graças (Itaperuçu) – F

16h30 – São José x Bom Jesus (Bom Jesus do Sul) – M

HANDEBOL

Dia 5 de agosto – Complexo Áureo Caixote

16h30 – São José x Dom Bosco (Mariluz) - M

VOLEIBOL

Dia 6 de agosto – Ginásio do Mater Dei

14h30 – Nossa Senhora da Glória x Santa Bárbara (Bituruna) – M

Dia 6 de agosto – Ginásio do Colégio São José

15h30 – São José x Emílio de Menezes (Arapongas) – F

VÔLEI DE PRAIA

Dia 5 de agosto – Quadra 1 da AABB

15h00 – São José x Eugênio Almeida (São Mateus do Sul) – M

Dia 5 de agosto – Quadra 2 da AABB

16h30 – São José x Darlei Adad (Campo Largo) – F

