Da Redação

Técnica em Enfermagem apucaranense divulga rotina e viraliza

Os cursos técnicos são uma categoria de destaque na educação profissional e possibilitam uma visão ampla de conhecimento da área escolhida para a formação. Altamente focados na prática laboral, possibilitam uma inserção mais rápida no mercado de trabalho.

continua após publicidade .

O Senac Apucarana está com vagas abertas para a turma de Técnico em Enfermagem, no período noturno, e para a Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, também à noite.

A unidade focou sua oferta de cursos na área da saúde pois com a pandemia, a ocupação de técnico em enfermagem, já bastante demandada no mercado laboral, tem sido ainda mais solicitada e valorizada.

continua após publicidade .

O Senac é uma das principais instituições formadora destes profissionais. Seu curso Técnico em Enfermagem é um dos mais completos do país. Com carga horária de 1.800 horas, e duração média de dois anos, a formação inclui 600 horas de estágio supervisionados Hospital da Providência de Apucarana (HPA), com a qual a instituição possui convênio, visando uma formação completa de seus alunos.

Viralizando no Instagram

A prática nos estágios supervisionados foi o que motivou a aluna do Senac Apucarana, Dianara Bruzon Chagas, a criar, em 2018, uma página no Instagram em que registrava sua rotina de estágio. “Eu criei uma página no Instagram porque queria registrar minhas coisas, guardar o momento tão bom que eu estava vivendo, que foi uma experiência muito legal, pois eu estava fazendo estágio, entrando em hospital, estava aprendendo muito”, relata.

continua após publicidade .

Ao apresentar o que aprendia durante o curso no Senac, passou a conversar com outras pessoas, e quando viu, sua página “estourou” e chegou a 10 mil seguidores. Hoje o perfil @plantaodaenermagem_ conta com mais de 25,4 mil seguidores e Dianara dá dicas de estudos de enfermagem e ensina a descomplicar terminologias na área.

“Posteriormente, eu tive a ideia de fazer um manual de enfermagem, para auxiliares, técnicos e enfermeiros, que hoje também me gera renda. Tudo isso graças ao Senac porque se eu não tivesse estudado lá, se não tivesse tido professores tão capacitados, com mente aberta, com essa experiência, eu não teria conseguido ter essa ideia e não teria dado continuidade”, afirma. Dianara lembra que se não fosse o apoio de uma de suas instrutoras, não teria dado sequência ao projeto.

Além das redes sociais, ela trabalha no HPA e na Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana, vagas que conseguiu também por conta dos estágios durante o curso e por ter um diploma com a marca Senac. “Consegui essa vaga no hospital através dos estágios, que eu sempre fazia como se já estivesse trabalhando, tudo com muita ética e cautela, com a supervisão da instrutora. E no fim do meu primeiro estágio uma enfermeira pediu para eu enviar meu currículo depois de formada porque já me conheciam e conheciam minha forma de atuar. E lá mais uma vez ter feito Senac fez a diferença, pois consideraram o meu currículo de forma diferenciada. A nossa grade curricular é igual às demais, mas a nossa grade de estágio é um pouco maior, o que significa que a gente passa mais tempo no campo de estágio, então a gente aprende mais, somos mais cobrados, e isso é muito bom. E valeu a pena. Eu só realmente tive essas oportunidades por ter feito Senac”, completa Dianara.

continua após publicidade .

Cursos Técnicos Senac

As aulas do curso Técnico em Enfermagem e da Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica terão início em 8 de março e as inscrições podem ser feitas pelo site www.pr.senac.br/tencicos ou diretamente na unidade de Apucarana, localizada na Gastão Vidigal, nº 185, Jaboti. Quem fizer a matrícula até 21 de fevereiro ganha 50% na primeira parcela do curso.

Mais informações pelo fone e WhatsApp (43) 3420-2800 ou pelo e-mail apucarana@pr.senac.br.