Técnica de enfermagem do Providência confessa venda de atestados

A técnica de enfermagem do Hospital da Providência, de Apucarana, no norte do Paraná, confessou em seu depoimento à Polícia Civil, que realizava a falsificação e venda de atestados médicos na cidade. A mulher, de 31 anos, foi ouvida e liberada em seguida, por não haver flagrante. Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, titular da 17ª Subdivisão Policial (SDP), além dela, que será indiciada por falsificação, outras 03 pessoas que compraram atestados devem ser indiciadas pelo uso de documento falsificado. As investigações continuam.

"As investigações começaram no início deste ano, quando um médico denunciou que estavam sendo apresentados alguns atestados com a assinatura dele, de pessoas que ele não atendeu. Entramos em contato com as empresas onde os atestados foram apresentados e confirmamos a falsificação dos documentos. A partir disso, começamos a ouvir os funcionários que apresentaram os atestados e conseguimos chegar até a técnica de enfermagem do Hospital da Providência. Ela confessou que estava emitindo os documentos falsos e que teria subtraído talões de receituários e atestados, além do carimbo do médico, do Hospital da Providência", contou o delegado.

Segundo as investigações, a técnica de enfermagem tinha uma tabela de preços - R$ 50 reais por dia de atestado. Após o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados na residência da suspeita e no hospital onde ela trabalha, os investigadores conseguiram juntar provas, como carimbos do médico, blocos de atestados e receituários médicos, além de alguns medicamentos. Além disso, a polícia encontrou ainda material de uma outra médica, que também atua no Hospital da Providência, que será alvo de investigação.

"A técnica de enfermagem foi conduzida até a delegacia, prestou depoimento e foi liberada em seguida. Ainda vamos terminar a investigação, realizando outras oitivas para concluir o inquérito. Ela deverá ser indiciada pelos crimes de falsificação de documento público e por ser funcionária pública, ainda poderá responder por peculato e pelo furto dos materiais do hospital. Ela deve responder em liberdade. Outras três pessoas, já identificadas, que utilizaram os atestados falsos, também serão indiciadas pelo crime de uso de documento falso", explicou o delegado.

Entenda o caso

A técnica de enfermagem do Hospital da Providência, de Apucarana, foi conduzida no final da tarde desta quinta-feira (1º), pelos investigadores da Polícia Civil, à 17ª Subdivisão Policial, suspeita de vender atestados médicos.

De acordo com as investigações, a mulher, de 31 anos, foi denunciada por um médico do hospital, que descobriu o crime e procurou a Polícia Civil. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos investigadores da 17ª SDP e, em um dos três endereços, na região do Jardim Por do Sol, foram localizados carimbo, bloco de receitas médicas e bloco de atestados do médico.

