Teatro de Páscoa reúne famílias no bosque de Apucarana

Da Redação

Mais de 300 famílias prestigiaram no último sábado (8), no bosque municipal de Apucarana, a peça infantil “Coelhinho da Páscoa ou Coelhinho Sabidinho?”. Encenado por alunos da Escola Municipal de Artes, o espetáculo ao ar livre fez parte da programação cultural em celebração à Semana Santa, sendo uma promoção da prefeitura através da Secretaria da Promoção Artística, Cultura e Turística (Promatur).

Além de promover a cultura entre as novas gerações, a peça educativa trabalhou temas comportamentais a serem evitados e também a serem enaltecidos, como a gula e o compartilhamento, respectivamente. “O sucesso desta atividade foi tão grande que, além da sessão das 16 horas, tivemos que realizar uma segunda logo na sequência, para atender a todas as famílias presentes”, destaca professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur.

A secretária enaltece o formato da atividade cultural. “Um ambiente ecológico, ao ar livre e que pela proximidade da plateia, estimulou a interatividade com os atores. Foi muito divertido e emocionante ver a forma com que as crianças contribuíram com o espetáculo, ajudando o coelhinho da Páscoa a encontrar a cesta de chocolates que a raposa gulosa havia escondido”, comenta a secretária. Segundo ela, o sucesso da experiência foi tão positivo, que inspirou a Promatur trabalhar em uma agenda cultural fixa para o bosque municipal. “Vamos agora montar um projeto que visa promover, pelo menos uma vez ao mês, uma peça educativa no local”, revela professora Maria Agar.

O prefeito Júnior da Femac, que também prestigiou a peça infantil, destacou que neste ano a administração municipal promoveu ações turísticas, lúdicas e culturais para reavivar o verdadeiro espírito da Páscoa entre a população. “Vivemos um pós-pandemia e a sociedade hoje, mais do que nunca, carece de vivenciar a positividade. Jesus vive! Esta é a mensagem que todos temos que refletir nesta data. O filho de Deus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, em uma mensagem de esperança de que todo aquele que Nele crê não vai ficar na morte”, reflete o prefeito de Apucarana.

Na agenda turística, Júnior da Femac lembra que o município promoveu ornamentação temática de pontos de visitação como o Espaço das Feiras, Parque Municipal Jaboti, Bosque Municipal e Praça Rui Barbosa. A organização das atividades teve à frente a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), com apoio das secretarias da Mulher e Assuntos da Família, e da Indústria, Comércio e Emprego.

Já no campo lúdico e cultural, a Promatur coordenou uma série de atividades. “Além do teatro infantil, destaque para os personagens Papai e Mamãe Coelho, que marcaram presença em diversos pontos turísticos do município, encantando crianças e famílias, tirando fotografias e também distribuindo bombons”, finaliza professora Maria Agar, secretária da Promatur.

