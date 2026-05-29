Teatro de fantoches orienta crianças sobre prevenção ao abuso infantil nas escolas municipais

A Prefeitura de Apucarana está levando orientações sobre prevenção ao abuso infantil para dentro das escolas municipais de forma lúdica, acessível e adequada à faixa etária dos estudantes.

A conscientização, realizada por meio de um teatro de fantoches voltado a crianças de 6 a 10 anos, é coordenada pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (SEMAF) e integra a programação da campanha Maio Laranja.

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A secretária da Mulher e Assuntos da Família, Karine Mota, destaca que o trabalho preventivo fortalece a rede de proteção e aproxima os estudantes de orientações importantes.

“É fundamental que nossas crianças saibam identificar situações de risco e, principalmente, que se sintam seguras para conversar com adultos de sua confiança sobre qualquer coisa que as incomode. O teatro de fantoches é uma ferramenta poderosa para abordar um tema tão delicado de maneira didática e eficaz”, ressaltou.

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Karine Mota também reforçou que a atuação integrada entre as secretarias municipais é um diferencial da iniciativa. “O teatro de fantoches é uma atividade que envolve as secretarias da Mulher, Assistência Social e Educação.

Quando a rede de proteção atua de forma articulada, conseguimos chegar com muito mais efetividade até as crianças e suas famílias”, afirmou.

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A diretora do Centro de Atendimento à Mulher (CAM), a advogada Fernanda de Freitas Araújo, explica que o teatro conta a história de uma tartaruga em um cenário temático do fundo do mar.

“De forma lúdica, a narrativa mostra a importância de não guardar segredos e de procurar um adulto de confiança diante de qualquer situação que cause medo, desconforto ou insegurança”, explicou.

Durante a apresentação, a tartaruga é abordada por um polvo adulto, que a convida para sua casa, oferece doces e tenta tirar fotos dela sem o casco.

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A cena ajuda as crianças a reconhecer comportamentos inadequados e a compreender a importância de pedir ajuda.

As apresentações já foram realizadas na Escola Municipal Fernando José Acosta, no Residencial Sumatra, e na Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, no Jardim América.

Dentro do cronograma, a atividade também acontece nesta quinta-feira na Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami, no Jardim Colonial, e na Escola Municipal Maria Tereza Gebrim, no Residencial Fariz Gebrim.

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A programação do Maio Laranja em Apucarana começou no dia 18, com blitz educativa na Praça Rui Barbosa, distribuição de materiais informativos e orientações sobre canais de denúncia. 1 de 3 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

2 de 3 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: A cena ajuda as crianças a reconhecer comportamentos inadequados e a compreender a importância de pedir ajuda Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

3 de 3 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Também foram promovidas apresentações do Circo Teatro Sem Lona, no Cine Teatro Fênix, debates com profissionais da rede de proteção e atividades voltadas às famílias.

