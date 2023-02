Taxistas de Apucarana alegam irregularidades em eleição de sindicato

Da Redação

Nesta segunda-feira (27), motoristas de Apucarana entraram em contato com a equipe do TNOnline, alegando irregularidades na eleição da diretoria do Sindicato Dos Taxistas Autônomos de Apucarana, que deveria ter ocorrido no sábado (25). Conforme Ronaldo Oliveira, a cerimônia que iria acontecer no Hotel Doral foi cancelada de última hora e realizada em outro local da cidade sem ser informada aos profissionais.

"No sábado de manhã, o pessoal passou nos pontos de táxi pegando votos, mas eu por exemplo, não votei. Ia votar à noite, durante a eleição no hotel. No entanto, o evento foi cancelado e não vamos aceitar esse tal resultado. Na verdade, nem vale para a gente o que aconteceu sábado (25). Estamos indignados com tudo isso. Houve fraude e não vamos aceitar", esclarece.

Para Ronaldo, o sindicato é ausente, não tem sede e o presidente atual está preso. "Estamos indignados que o presidente da Federação Paranaense dos Taxistas, o sr Maldonado esteve aqui junto da filha, tirou fotos e a gente nem sabia que a eleição tinha acontecido. Chegamos na cerimônia de posse no sábado à noite que seria no Doral, disseram que tinha sido cancelada. Porém hoje soubemos que aconteceu. Isso não vai ficar assim", acrescenta.

O outro lado

A equipe de reportagem entrou em contato com Luiz Maldonado Marthos, presidente da Federação dos Taxistas e Transportadores de Passageiros do Paraná (FECAVREP), que afirmou ter colhido os votos dos profissionais durante a manhã de sábado (25), nos pontos de táxi da cidade. "Fizemos uma urna itinerante. O pessoal ficou bravo porque não fez chapa e a gente fez. Eles não concorreram à diretoria", contou.

