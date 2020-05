Taxista é roubado por três pessoas armadas em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada neste sábado (2) por um taxista, que recebeu uma chamada de três pessoas na entrada do Bairro Vila Reis, em Apucarana. Uma mulher e dois homens, de acordo com a PM, durante o trajeto anunciaram um roubo levando da vítima um telefone celular e uma quantia em dinheiro.

O taxista contou aos policiais que os autores do roubo estavam armados com dois revolveres. Ainda conforme informações da PM, a vítima foi orientada quanto as providências a serem tomadas. Os autores desceram na Rua José Francisco Ferreira e tomaram rumo ignorado.