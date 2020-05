Taxista é assaltado na madrugada deste domingo, em Apucarana

Um taxista foi assaltado na madrugada deste domingo (10), em Apucarana. A vítima foi enganada por dois homens que se passaram por passageiros e solicitaram uma corrida até a Rua Eurico de Oliveira, no Jardim Colonial. De acordo com a Polícia Militar (PM), quando chegaram no endereço, os dois anunciaram o assalto e um deles o rendeu o taxista com uma faca no pescoço.

A dupla fugiu levando certa quantia em dinheiro, que não foi informada pela polícia, dois celulares e as chaves do carro. A PM fez uma varredura na região e localizou as chaves do carro que foram devolvidas á vítima. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.