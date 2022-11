Taxista é amarrado em árvore após assalto em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista foi agredido com socos e ameaçado com uma arma de fogo.

Mais um taxista foi assaltado, agredido e ameaçado com uma arma de fogo durante uma corrida da rodoviária de Apucarana até o Núcleo Habitacional João Paulo I, na madrugada deste sábado (19).

continua após publicidade .

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista transportava três jovens, logo no início do trajeto, foi agredido com socos e ameaçado com uma arma de fogo.

Os bandidos colocaram o motorista no banco de trás, um dos criminosos assumiu a condução do veículo e seguiu até uma estrada rural nas proximidades do Parque da Raposa. Lá, o dono do táxi foi amarrado em uma árvore.

continua após publicidade .

O taxista conseguiu se soltar logo após os ladrões fugirem levando seu veículo, Chevrolet/Onix, dinheiro e celular.

Uma pessoa emprestou um celular e o taxista ligou para a Polícia Militar (PM).

A equipe policial realizou patrulhamento, porém, o táxi, devidamente identificado, ainda não foi localizado. O crime será investigado.

Esse é o segundo taxista vítima de roubo em Apucarana. No último dia 17, um trabalhador também foi rendido e amarrado durante assalto em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News