Taxista é amarrado e ladrões batem o carro em Apucarana

Um taxista, de 56 anos, foi amarrado e feito refém durante assalto em Apucarana. Pelo menos três ladrões cometeram o crime. Um suspeito assumiu a direção do veículo e atingiu um poste. A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (17), por volta das 23h10. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O trabalhador contou que recebeu o pedido de uma corrida, que seguia do Jaçanã para o Parque Industrial Norte, quando na rua Denhei Kanashiro, foi rendido pelos ladrões.

O taxista foi amarrado com um fio de energia e colocado no bando de trás. Um dos criminosos assumiu a direção, seguiu sentido Arapongas, depois retornou ao Parque Industrial Norte.

O carro é automático, o ladrão teria se atrapalhado, então perdeu o controle da direção, atingiu um poste na Rua Kenkiti Nakayama e todos fugiram correndo.

Os criminosos roubaram uma certa quantia em dinheiro, do trabalho do taxista, documentos pessoais e cartões.

O taxista, apesar do acidente e do susto, não ficou ferido. A Copel precisou ser chamada pois o poste quebrou.

A PM encontrou no carro uma pistola de Airsoft. De acordo com a polícia, a arma é muito parecida com a verdadeira.

O crime será investigado.

