Taxa de ocupação do Materno Infantil está em 120%

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana informou a ocupação de leitos dos setores exclusivos para casos de Covid-19, em Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul, desta sexta-feira (1º).

Na enfermaria do Hospital da Providência, onde existem 58 leitos, 11 pessoas estão internadas, com a taxa de ocupação em 18,97%. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está 43,48% ocupada, com 10 internos para 23 leitos disponíveis.

A taxa da enfermaria pediátrica do Materno Infantil de Apucarana é de 120%. São seis crianças internadas.

Em Arapongas, no Honpar, a taxa de ocupação da enfermaria está em 26,67%. Com 30 leitos na ala, oito pacientes se encontram hospitalizadas. Na UTI, 15 internos ocupam 26,79% dos 56 leitos.

O Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul, possui sua taxa de ocupação em 25% na enfermaria. Existem 20 no setor, que encontram-se cinco pacientes internados.