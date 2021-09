Da Redação

Taxa de ocupação de leitos pediátricos é de 160%

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana informou a ocupação de leitos do setor Covid, em Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul desta quarta-feira (29).

A enfermaria pediátrica do Materno Infantil do Hospital da Providência tem taxa de 160%, existem oito crianças internadas.

A UTI do Hospital da Providência tem taxa de 39,15%, são 23 vagas e nove pacientes internados. Já na enfermaria existem 58 leitos, sendo que 13 estão ocupados, taxa de 22,41%.

A UTI do Honpar de Arapongas tem 56 vagas, 18 estão ocupadas, taxa de 32,14%. A enfermaria conta com 30 vagas, 10 estão com pacientes, taxa de 33,33%.

O Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul, na enfermaria adulto, a taxa de ocupação é de 30%, existem seis pessoas internadas para 20 leitos.