Da Redação

Taxa de ocupação de leitos para UTI Covid está abaixo de 50%

O boletim com a taxa de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 na região da 16ª Regional de Saúde mostra que nesta segunda-feira (26), a quantidade de pacientes nas UTIs está abaixo de 50% da capacidade.

continua após publicidade .

Em Apucarana, no Hospital da Providência, a ocupação está em 43%, com 10 pacientes internados. Na enfermaria, a taxa de ocupação está em 17%, com 10 pacientes internados.

Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), a taxa de ocupação da UTI também está baixando: nesta data, a ocupação está em 25%, com 17 pacientes internados. Na enfermaria, a taxa de ocupação é de 16%, com 8 pacientes internados.

continua após publicidade .

Em Jandaia do Sul, nenhum paciente está internado na enfermaria do Hospital Nossa Senhora de Fátima, que tem 50 leitos disponíveis. É a primeira vez que o hospital zera o número de internações desde que os leitos foram ativados.