Taxa de ocupação de leitos para Covid na região está em 92%

Boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) revela que nesta segunda-feira (31), a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 nos hospitais da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana está em 92%, com 204 pacientes para 220 leitos específicos para tratamento da doença disponibilizados pelo governo. Em relação aos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a ocupação está em 89%, com 80 pacientes internados nos 89 leitos disponíveis.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, a lotação da enfermaria continua acima do limite. São 58 pacientes internados para 51 leitos contratualizados, 113% de lotação. Na UTI, a lotação é de 91%, com 21 pacientes internados para 23 leitos.

Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), a enfermaria para Covid está com 86% de lotação, com 43 pacientes internados para 50 leitos. Já na UTI, a lotação está em 89%, com 59 pacientes para 66 leitos.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, dos 25 leitos de enfermaria disponíveis, 21 estão com pacientes, uma taxa de ocupação de 84%.