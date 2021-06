Taxa de ocupação de leitos Covid-19 na região permanece alta

Continua após publicidade

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (08), a região segue com altas taxas de ocupação para leitos Covid-19.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, a ocupação da enfermaria é de 119%, com 61 pacientes internados para 51 leitos disponíveis. Na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a ocupação está em 91%, com 21 pacientes para 23 leitos. a enfermaria pediátrica do Materno Infantil está com 100% de ocupação, com todos os 5 leitos ocupados.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, a ocupação de leitos também chegou a 100%, com todas as 25 vagas para pacientes ocupadas.

Em Arapongas, a ocupação da UTI do Hospital Norte do Paraná (Honpar), está em 94% e a enfermaria está em 88%.