Taxa de instabilidade segue alta nesta quarta-feira (30) em Apucarana

Há 96% de probabilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que nesta quarta-feira (30) as taxas de instabilidade seguem elevadas em diversas regiões do Paraná. No entanto, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, as condições seguem muito parecidas com a dos últimos dias, sendo assim, pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia, podendo causar transtornos à população.

Nas demais regiões, como, por exemplo, norte, noroeste e oeste, são previstas chuvas isoladas, principalmente a partir da tarde, devido ao tempo abafado. Nesses setores, as temperaturas máximas se aproximam ou até ultrapassam dos 30ºC.

Apucarana é uma das cidades que deve registrar valores expressivos nesta quarta. Segundo o Simepar, ao amanhecer, a mínima obtida foi de 17ºC. Em alguns períodos do dia, é possível que o sol apareça e isso favorece a elevação das temperaturas. Durante a tarde, a máxima deve chegar à casa dos 27ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, as nuvens predominam sobre a Cidade Alta na maior parte do tempo. Inclusive, há previsão de chuva para o município.

Existe 96% de possibilidade de ocorrência de chuva para a Capital do Boné e 3.0 mm de precipitação acumulada.

