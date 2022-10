Tatu visita quadra de beach tênis em Apucarana e deixa alunos sem aula

Da Redação

Um tatu visitou a quadra de beach tênis localizada na região do Lago Jaboti, em Apucarana, na madrugada desta quinta-feira (13), e acabou deixando os frequentadores do local sem aula após cavar diversos buracos na areia. A equipe do Meio Ambiente de Apucarana e o biólogo Felippe Repórter Selvagem foram acionados para resgatar o animal.

"O pessoal ligou logo cedo informando que o bichinho estava no local e que ele tinha cavado diversos buracos na quadra de areia. Fomos até lá e resgatamos o tatu, que foi solto na natureza durante a tarde desta quinta em Apucarana. O tatu é um mamífero bem curioso e com uma forma bastante distinta", explica o biólogo.

Todas as vezes que se ouve a palavra tatu, conforme Felippe, as pessoas imaginam um animalzinho com carapaça, grandes unhas, escavador e baixinho. "Os tatus são membros da ordem Cingulata, do latim cingulum, que significa “cintados”. Esse termo se refere às “cintas” que são as dobras da carapaça dos tatus. Eles são inofensivos e muito curiosos", complementa o biólogo.

Veja o momento da soltura

O nome tatu vem do tupi tatu, cujas raízes etimológicas ta = carapaça e tu = encorpado, ou seja, um animal encorpado e com carapaça. Os tatus pertencem à linhagem dos Xenarthra, que foi a única linhagem de mamíferos placentários que surgiu na América do Sul, ou seja, os tatus são latino-americanos desde as suas primeiras linhagens surgirem no Planeta Terra. Um dos antepassados dos tatus, o gliptodonte podia alcançar tamanhos maiores que um carro pequeno.



Alimentação: os tatus são carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais. A grande maioria das espécies se alimenta apenas de invertebrados, como insetos, minhocas e pequenos aracnídeos, no entanto, algumas espécies como o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), podem se alimentar de pequenos vertebrados, como anfíbios e roedores. Já foram vistos tatus-peba se alimentando inclusive de carcaças, até por isso ele também é chamado de tatu-de-cemitério

Ameaças: de todas as espécies de tatus existentes, 19% são consideradas em estado vulnerável de conservação. As maiores ameaças aos tatus são a caça e o desmatamento. Historicamente, os tatus sempre foram muito caçados pelas populações humanas para o consumo de sua carne. Além disso, algumas comunidades acreditam que suas carapaças tem função medicinal, extraindo-as para a manufatura de remédios.

O fato é que os tatus exercem uma importante função ecológica na ciclagem de nutrientes, ao revolver o solo com suas escavações, sendo assim, retirar os tatus causaria um grande problema ecológico devido à diminuição na absorção de nutrientes pelo solo.

Fonte: InfoEscola

